Município cede veículo para entidade que atende animais em situação de rua

Um veículo Spacefox, ano 2011, da frota municipal, foi cedido pelo município para a Associação Protetora de Animais (PAIS) de Campo Mourão. A entidade tem convênio com o município e é responsável pelo Canil Municipal e programa de castração. O veículo vai substituir um Fiat Uno, também cedido pelo município, que está sem condições de uso.

A presidente da PAIS, Daiane Portela, destacou a necessidade do carro para o trabalho diário da associação. “O veículo é utilizado o dia todo para atendimento de animais doentes, fêmeas com filhote, atropelados ou mortos”, explica a presidente.

Ela lembra que o atendimento é voltado exclusivamente aos animais em situação de rua. “A responsabilidade pelos animais é sempre de seus proprietários. Abandonar na rua é crime”, adverte a presidente, que recebeu as chaves do carro das mãos do prefeito Tauillo Tezelli.