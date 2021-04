Fundação Cultural lança edital de Auxílio Financeiro para Profissionais da Arte

O setor artístico foi um dos mais prejudicados por conta da Pandemia da Covid-19, com suas atividades interrompidas desde o início e será um dos últimos a voltarem ao seu trabalho normal. Buscando minimizar os impactos da crise instalada, a Fundação Cultural lançou nesta sexta-feira (30), o edital de Auxílio Financeiro para os profissionais envolvidos na área artística.

Os interessados poderão fazer a inscrição até dia 21 de maio, somente por meio de formulário on-line, disponível no link: https://bityli.com/5tHFA. O valor do auxílio será de R$ 500,00, divididos em duas parcelas de R$ 250,00, contemplando, no máximo, 200 profissionais da arte, residentes em Campo Mourão.

Os principais critérios para receber o auxílio são a comprovação de atuação no setor artístico nos últimos dois anos e estar cadastrado no CAD ÚNICO. Será disponibilizada uma Central de Atendimento na Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello (R. Francisco Ferreira Albuquerque)- para o esclarecimento de dúvidas.

“Se o interessado precisar de auxílio no preenchimento do formulário, deve trazer os documentos salvos em pen drive, em formato PDF”, explica o secretário municipal Roberto Cardoso. Os atendimentos serão feitos de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11 horas, devendo ser agendado pelo telefone-whatsapp (44)3523.9439.

Demais informações no Órgão Oficial do Município de Campo Mourão do dia 30/04/2021. (https://bityli.com/Y5aaW)