Mulher depressiva queima a própria casa em tentativa de suicídio

Uma mulher em depressão ateou fogo à própria residência na noite dessa quinta-feira, 23, e permaneceu no interior do imóvel na tentativa de suicídio. A ocorrência foi registrada na Rua Erika Labes, no jardim Ipanema, em Campo Mourão.

A Polícia Militar foi acionada antes que o Corpo de Bombeiros por vizinhos e conseguiu resgatar a mulher sem ferimentos. Os policiais também controlaram o fogo, mas na sequência as chamas atingiam um outro cômodo da casa e o Corpo de Bombeiros foi ao local.

O fogo foi controlado, porém a moradora perdeu todos os móveis. Segundo as informações, ela mora com uma filha de 16 anos e com uma criança, mas no momento do surto psicótico estava sozinha. O Samu a encaminhou para a Unidade Pronto Atendimento (UPA) para ser medicada.

Vizinhos disseram que antes do incêndio ouviram gritos e barulho de objetos quebrando na residência, como se a mulher tivesse em surto psicótico. Após ser resgatada, a mulher demonstrou arrependimento.