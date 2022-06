Colisão deixa ciclista e motociclista feridos no centro de Campo Mourão

Em uma colisão envolvendo ciclista e motociclista, ambos ficaram feridos na área central de Campo Mourão. O acidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira, 23, na avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com a rua São Josafat, em frente ao Centro Médico.

O condutor da motocicleta de 18 anos transitava pela avenida, quando o ciclista, de 60 anos, vindo pela rua São Josafat, acabou invadindo a preferencial. Com o impacto, ambos foram parar a cerca de 10 metros do local do acidente.

Os dois sofreram ferimentos generalizados e foram atendidos pela equipe do Samu. O motociclista foi levado para a Santa Casa e o ciclista para o hospital Pronto Socorro.