Muitas atrações e novidades no projeto Campo Mourão – Cidade Natal/2023

Em evento realizado na manhã desta terça-feira (26/9), que lotou o auditório do Paço Municipal “10 de Outubro”, foi lançado o projeto cultural “Campo Mourão – Cidade Natal/2023”. A programação, que uma vez mais será desenvolvida na área central e em bairros da cidade, vai se estender de 2 a 22 de dezembro, incluindo eventos tradicionais e muitas novidades para o público.

A cerimônia de lançamento reuniu autoridades, representantes das empresas patrocinadoras, dirigentes de entidades empresariais e lideranças da comunidade, profissionais da imprensa. Também compareceram representantes de vários órgãos públicos e instituições da sociedade que tradicionalmente contribuem para a realização do projeto que desde 2017 promove o resgate e a valorização do espírito natalino, projetando Campo Mourão em âmbito estadual.

Na abertura do evento, o diretor Administrativo e Financeiro da Coamo, Antônio Sérgio Gabriel, falou em nome dos patrocinadores e destacou a relevância do projeto cultural “Campo Mourão – Cidade Natal”. Em seguida, o prefeito Tauillo Tezelli discorreu sobre o alcance do projeto nas mais diferentes áreas, por promover o congraçamento das famílias, oferecer atividades culturais, fomentar o comércio, etc.

APRESENTAÇÃO

A apresentação do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2023” foi feita por Edilaine Maria de Castro, diretora da Associação Sou Arte (ASA), que é a executora da ação cultural. Inicialmente ela enumerou as empresas que já aderiram como patrocinadoras: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Hipermercados Condor, Copel, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão e o Grupo Integrado. Já o Município de Campo Mourão, o Governo do Estado, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial) participam como apoiadores.

Na sequência, Edilaine Castro detalhou a programação, que uma vez mais inclui a apresentação de espetáculo de teatro, circo e dança nas praças São José (centro), Alvorada (Lar Paraná) e do Japão (jardim Tropical), com a chegada do Papai Noel. Está confirmada a realização, uma vez mais, do Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira, Mostra Cultural e Carreata Natalina pela cidade. A dirigente da Associação Sou Arte adiantou ainda várias das atrações para o público que serão oferecidas à população no centro da cidade, a exemplo do Quintal do Noel (com quatro casas temáticas).

No encerramento da solenidade, o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, relembrou da reunião preparatória para a primeira edição do projeto e elogiou a administração municipal e a Associação Sou Arte pela iniciativa que revolucionou o Natal no Município. O líder empresarial encerrou acentuando que para a Acicam é motivo de orgulho fazer parte da ação e observou que a somatória de forças que vive atualmente Campo Mourão vem redundando em desenvolvimento e abre novas perspectivas para o Município.

Uma vez mais, o projeto cultural “Campo Mourão – Cidade Natal” acontece através da Lei de Incentivo à Cultura, numa realização do Ministério da Cultura-Governo Federal/União e Reconstrução. No ano passado, a estimativa é que mais de 150 mil pessoas tenham participado do projeto.