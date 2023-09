Escolas privadas recebem treinamento em primeiros socorros em Campo Mourão

Na manhã de hoje, dia 26, o Sindicato das Escolas Particulares do Norte do Paraná (SINEPE/NOPR) promoveu um treinamento em primeiros socorros, voltado para professores e auxiliares de administração das escolas particulares das cidades de Campo Mourão, Goioerê, Araruna, Peabiru e outros municípios que compõem a região da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (COMCAM).

O evento ocorreu das 8h às 12h, no anfiteatro do Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão, e teve como objetivo capacitar os profissionais da educação para agir de forma eficiente em situações de emergência.

O sindicato tem buscado ampliar a sua atuação nas diversas regiões que compõem a sua base territorial, oferecendo o referido evento também para as escolas particulares das regiões de Cianorte, Paranavaí e Umuarama.

Este treinamento em primeiros socorros atende os esforços das escolas particulares em cumprir as disposições da Lei nº 13.722/2018, também conhecida como Lei Lucas. Publicada em 2018, essa lei homenageia Lucas Begalli Zamora, uma criança de 10 anos que faleceu ao engasgar-se com um cachorro quente, em Campinas – SP.

Na oportunidade, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não conseguiu salvar a criança. O óbito poderia ter sido evitado se o garoto tivesse sido atendido por profissional treinado em primeiros socorros, segundo especialistas. A Lei Lucas estabelece a obrigatoriedade das escolas de ensino básico, públicas e privadas, em todo o território nacional, capacitarem professores e funcionários em noções básicas de primeiros socorros, incluindo técnicas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

Segundo Pedro Montans Baer, vice presidente do SINEPE/NOPR para a região da COMCAM, o treinamento promovido pelo SINEPE/NOPR não apenas auxilia as escolas a cumprirem com as exigências legais, mas também contribui para a formação de um ambiente escolar mais seguro, preparado para enfrentar situações de emergência, proteger a vida e o bem-estar dos estudantes e profissionais da educação. Este evento será ofertado anualmente às escolas da região da COMCAM, esclareceu.