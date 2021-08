Mudas nativas são distribuídas no IAT de Campo Mourão nesta sexta-feira por drive-thru

Nesta sexta-feira (27), a Campanha Floresce Paraná acontece em Campo Mourão, com a distribuição de mudas de árvores nativas gratuitamente em frente à sede do Instituto Água e Terra (IAT).

A ação faz parte da comemoração do Dia Nacional do Voluntariado, e é promovida pela Superintendência Geral de Ação Solidária do Governo do Paraná, com apoio do órgão ambiental estadual.

A proposta é que a população se torne um voluntário no plantio de árvores nativas. O objetivo é promover a conscientização da população para o plantio de árvores nativas.

A ação faz parte da política de educação ambiental do Governo do Paraná, desenvolvida pela Sedest, dentro do Programa Paraná Mais Verde.

Serviço:

Distribuição de mudas nativas

Data: 27 de agosto

Horário: Das 8h às 17h

Local: Rua Santa Cruz, 679 – Bairro Centro – Campo Mourão/PR