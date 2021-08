Morre morador de Quinta do Sol, vítima de acidente de trabalho

Foi sepultado na manhã de hoje no cemitério de Quinta do Sol, Marcos Norberto da Costa, 40 anos, que na manhã de domingo foi vítima de um acidente de trabalho em uma propriedade rural entre os municípios de Quinta do Sol e Fênix, na localidade conhecida por Porteira Preta.

Ele ajudava na demolição de uma casa, quando uma das paredes de concreto caiu sobre seu corpo. Socorrido, ele foi levado para o hospital municipal de Fênix, de onde foi transferido pelo serviço aéreo Samu ao hospital Santa Casa de Campo Mourão.

Apesar de passar por cirurgia e receber os cuidados médicos, na noite de terça-feira, ele acabou falecendo. Marcos Norberto morava na cidade de Quinta do Sol.