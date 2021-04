MP alerta sobre possível golpe contra prefeituras feito no Whats

A partir de comunicação feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público, o Ministério Público do Paraná alerta para notícias de possível golpe realizado por celular contra prefeituras.

Em alguns estados, há registro de pessoas buscando as gestões municipais via WhatsApp, identificando-se como promotores ou promotoras de Justiça e solicitando vantagens, como repasse de recursos financeiros ou uso de veículos oficiais.

O Ministério Público do Paraná ainda não foi notificado de nenhum caso envolvendo a instituição, mas mesmo assim reforça que as comunicações oficiais dos agentes ministeriais com as autarquias municipais e órgãos públicos em geral são feitas, normalmente, por e-mail institucional ou correspondência oficial.

Qualquer notificação que fuja desse modelo deve ser verificada diretamente nas Promotorias de Justiça, cujos endereços, telefones e e-mails constam na página principal do MPPR na internet, no site www.mppr.mp.br.

Ali é possível acessar a relação de todas as comarcas do estado, bem como os nomes e contatos diretos dos integrantes da instituição.