Colisão frontal na PR 487 deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado gravíssimo após colisão frontal entre um veículo Fiat Toro Vulcano, placas de Campo Mourão, e uma caminhonete GM Silverado D20, placas Mercosul (São Carlos do Ivaí).

O acidente ocorreu por volta das 22h15 de ontem, na rodovia PR-487, entre Campo Mourão e Luiziana, próximo ao viaduto.

Com a batida, os dois motoristas de 35 anos ficaram feridos. O condutor da Fiat Toro, foi atendido em estado gravíssimo. Uma passageira da Silverado, de 27 anos, também ficou ferida e todos foram atendidos pelas equipes do Siate e Samu, sendo encaminhados ao hospital Pronto Socorro.

De acordo com as informações, a Silverado seguia sentido Campo Mourão/Luiziana e a Fiat Toro transitava em sentido contrário. A colisão ocorreu quando o motorista da Toro, mesmo em faixa contínua, tentou uma ultrapassagem e bateu violentamente contra a Silverado.

Com o impacto os dois veículos tiveram danos de grande monta. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer o levantamento do acidente.