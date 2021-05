MPF realiza processo seletivo para contratação de estagiários no PR

O Ministério Público Federal (MPF) abriu inscrições para o processo seletivo público destinado à formação de cadastro reserva, no Paraná, de estagiários de nível superior dos cursos de graduação em Administração, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas) e Organizacional, Direito, Engenharia Civil, Informática e de cursos de pós-graduação em Direito.

As inscrições, abertas no dia 21 de maio, são gratuitas e seguem até 11 de junho. Como pré-requisito, dentre outras coisas, o candidato deve estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas com o MPF.

Para participar da seleção, o interessado deve preencher a ficha de inscrição disponibilizada na página do candidato no site do MPF/PR.

Não haverá aplicação de provas para os cursos de Administração, Engenharia Civil e Informática. A classificação desses candidatos será realizada por ordem decrescente do desempenho acadêmico.

Para os cursos de Comunicação Social e Organizacional haverá prova prática de caráter obrigatório e classificatório e para os cursos de graduação e pós-graduação em Direito terá prova objetiva e discursiva. As provas serão realizadas no dia 29 de junho.

SOBRE O ESTÁGIO

Com jornada semanal de 20 horas, é assegurado ao estudante integrante do programa de Estágio do MPF a realização do estágio em área cuja atividade seja correlata ao seu curso de formação; o recebimento de bolsa estágio no valor de R$ 850,00 para estagiários de graduação e de R$ 1,7mil para de pós-graduação; seguro contra acidentes pessoais, além de auxílio-transporte no valor de R$ 7 por dia estagiado.

Confira detalhadamente todas as informações do edital e faça sua inscrição para o processo seletivo na página do candidato.