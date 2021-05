Ladrões quebram blindex de loja e furtam mercadorias

Se já não bastasse as restrições para enfrentamento ao coronavírus, o comércio de Campo Mourão que foi fechado nesta quinta-feira, ainda sofre com a ação de bandidos. Foi o que aconteceu com uma pequena loja de roupas, na região do jardim Tropical, na noite desta quinta-feira.

Dois jovens usando bicicletas, se aproximaram e um deles, com um martelo, quebrou o blindex da fachada, por onde furtou um par de tênis e uma peça de roupas. O prejuízo só não foi maior, porque os criminosos fugiram rapidamente ao perceberem que o filho da proprietária estava no interior da loja.

Câmeras de vigilância registraram toda a ação. Impedida de trabalhar por conta do lockdown decretado pela prefeitura, a empresa ainda ficou no prejuízo. O blindex quebrado está avaliado em pelo menos R$ 1 mil, sem contar os prejuízos pelos produtos furtados.