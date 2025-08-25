MPF abre inscrições para estágio remunerado em CM
Por Redação Tasabendo em 24 de agosto, 2025 às 23:16
O Ministério Público Federal de Campo Mourão está com inscrições abertas para estágio remunerado de estudantes de direito. O programa oferece uma bolsa no de R$ 1.027,82 para 20 horas semanais, além de auxílio transporte de R$ 11,58.
As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 31 de agosto, e as provas serão online no dia 21 de setembro. O estágio terá duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Ministério Público.
Entre os requisitos estão: estar matriculado a partir do 3° ano ou 5° semestre; disponibilidade de 20 horas semanais no período vespertino; conduta compatível com o exercício da função; e não ter completado dois anos de estágio de graduação em Direito no âmbito do MP.
Confira o edital
Homem é morto a tiros após suposta briga de trânsito em Moreira Sales