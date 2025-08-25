MPF abre inscrições para estágio remunerado em CM

O Ministério Público Federal de Campo Mourão está com inscrições abertas para estágio remunerado de estudantes de direito. O programa oferece uma bolsa no de R$ 1.027,82 para 20 horas semanais, além de auxílio transporte de R$ 11,58.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 31 de agosto, e as provas serão online no dia 21 de setembro. O estágio terá duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Ministério Público.

Entre os requisitos estão: estar matriculado a partir do 3° ano ou 5° semestre; disponibilidade de 20 horas semanais no período vespertino; conduta compatível com o exercício da função; e não ter completado dois anos de estágio de graduação em Direito no âmbito do MP.

Confira o edital

https://tinyurl.com/2x6drcnz