MP de Campo Mourão abre processo seletivo para contratação de estagiário de ensino médio

O Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), junto à Coordenadoria Administrativa das Promotorias de Justiça da Comarca de Campo Mourão anuncia a realização de um Processo Seletivo, que tem por objetivo a admissão de estagiário de ensino médio.

De acordo com o edital será preenchida uma vaga na Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Mourão, além da formação de cadastro reserva.

Poderão participar desta seleção, os estudantes matriculados no ensino médio regular ou profissionalizante, dos dois últimos anos do curso e possuir dezesseis anos completos até a data da convocação para a função de estagiário.

O contratado atuará junto à Coordenação Administrativa das Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Mourão. O candidato aprovado receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 1.050,00, mais auxílio transporte no valor de R$ 242,00 para estagiar de segunda a sexta-feira, 4 horas/dia.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 deste mês exclusivamente por e-mail. Para requerer a inscrição, o candidato deverá encaminhar o pedido ao e-mail: [email protected], aos cuidados da servidora Isabela Walker.

O candidato deve informar nome completo; data de nascimento; número de documento de identidade (cujo original deverá ser apresentado para a realização da prova); endereço eletrônico (e-mail) e telefones de contato; e Instituição de Ensino e série em que está matriculado

A prova escrita será aplicada no dia 1º de fevereiro, no Centro Universitário Integrado, na Avenida Irmãos Pereira, centro, das 9 às 11 horas.

O edital completo e o regulamento do processo pode ser acessado no site: https://escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-356.html . O prazo de validade do processo é de um ano.