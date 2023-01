Caminhão com combustíveis se envolve em acidente, pega fogo e mata motorista

Um caminhão com combustível diesel se envolveu em um grave acidente por volta das 10h45 desta quarta-feira, 25, no pedágio desativado entre Nova Laranjeiras e Laranjeiras do Sul, na BR 277. O veículo pegou fogo e o motorista de 44 anos morreu no local. Ele morava em Curitiba.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o freio do veículo acabou falhando e provocando a colisão com as barreiras de contenção do pedágio. A PRF informou que não foi possível remover o motorista do veículo, que morreu durante o incêndio.

A pista ficou interditada em ambos sentidos, causando longa fila e sem previsão para liberação em virtude de colisão com objeto fixo.

O Corpo de Bombeiros informou que há risco de novas explosões, por conta do material inflamável. O corpo do motorista foi levado ao IML de Laranjeiras do Sul.