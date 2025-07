Movimento Legendários chega na região da Comcam

A região de Campo Mourão aderiu ao movimento Legendários, atividade cristã iniciada na Guatemala, na América Central, em julho de 2015, pelo e ex-pastor da Igreja Casa de Deus, Chepe Putzu.

Vai acontecer de 14 a 17 de agosto, na região da Comcam com o TOP 1086, denominado Consagração. O movimento Legendários, é interdenominacional, ou seja, não possui religião definida sendo a única referência Jesus Cristo, o Legendário número 001.

Em Legendários, “TOP” significa Tracking Outdoor de Potencial, um evento focado em desafios físicos e espirituais que visa levar os participantes a uma conexão mais profunda com Deus e a descobrirem seu potencial.

É um retiro de 72 horas, longe da civilização, onde os homens são confrontados em áreas mental, física e espiritual, com o objetivo de despertar sua identidade e propósito.

Na Comcam, o evento deverá reunir grande número de homens nas montanhas inspirados e motivados a viver histórias dignas de serem contadas. Mas tem um grande “Por que?”. Quem organiza explica que “nós homens estamos em dívida, endividados com a sociedade, as mulheres, nossas famílias, nossos filhos e nosso país.”

É de onde vem o movimento com o objetivo de devolver o herói a cada família e restabelecer o papel do homem, através de uma nova experiência com Deus, foi aí que nasceram os desafios TOPs (Track Outdoor de Potencial)”.

A região da COMCAM sempre foi reconhecida pelas belas paisagens naturais e principalmente riquezas ambientais, agora também tendo a oportunidade de conectar homens com o Legendário número 001.

Atualmente a região tem tido diversos Legendários que subiram a montanha em diversos lugares, dentre eles na cidade de Campo Mourão que possuí pouco mais de 100 Legendários, Peabiru, Araruna, Janiópolis, entre outras mais.

No mundo, atualmente são mais de 140 mil e o Brasil concentra a maior manada, com a ideia de que os participantes se tornem “inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus”.

As inscrições estão abertas por meio do perfil do instagram @legendariosconsagracao cujo o link encontra-se na bio. Interessados em saber mais sobre o movimento também podem seguir no instagram. @legendariosconsagracao. AHU! (Amor, Honra e Unidade).