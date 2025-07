Campo Mourão inicia implantação de arquivo público e histórico municipal

A Secretaria Municipal de Cultura de Campo Mourão deu início nesta semana ao processo de implantação do Arquivo Público e Histórico do Município, instituído pela Lei nº 860, de 12 de abril de 1994. O primeiro passo foi a nomeação oficial do Conselho do Arquivo, que será responsável por assessorar as atividades do novo órgão.

O Conselho é composto por cinco membros, representando a Secretaria Municipal de Cultura, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira e o Poder Legislativo. A composição atende ao previsto na legislação, que estabelece mandato de dois anos para os conselheiros, com participação não remunerada.

A criação do Arquivo foi proposta em 1994 pelo então prefeito Rubens Bueno, com o objetivo de preservar a memória institucional e histórica do município. Segundo a legislação, o Arquivo deve funcionar como uma divisão do Museu Municipal, com competência para localizar, reunir, organizar, preservar e franquear documentos públicos e particulares de valor histórico. Agora, mais de três décadas após a sanção da lei, a estrutura finalmente começará a sair do papel.

O Arquivo será instalado na Estação da Luz, a partir de outubro, como parte da programação do aniversário da cidade. O acervo inicial será formado pela documentação já catalogada pelo Museu Municipal, com mais de 4 mil pastas que abrangem desde o início do século XX até os dias atuais.

Como parte da estratégia de estruturação e sustentabilidade do projeto, a Secretaria Municipal de Cultura está solicitando apoio técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O Centro de Documentação do Patrimônio, unidade especial do IPHAN, deve auxiliar na elaboração dos marcos legais, na captação de recursos e na capacitação de profissionais da área de gestão documental e preservação histórica.

“Trata-se de um avanço histórico para Campo Mourão. Estamos materializando um sonho antigo, com base numa lei que já previa, desde 1994, a criação do Arquivo como uma divisão do Museu Municipal. Agora, damos concretude a esse projeto, que será fundamental para salvaguardar a memória da cidade e democratizar o acesso à informação histórica”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.