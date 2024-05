Mourãoenses promovem debate sobre impacto da Inteligência Artificial em evento internacional

Campo Mourão estará representada entre os dias 04 a 07 de junho no VII Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), sediado pelo Curso de Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde especialistas locais e renomados se reunirão para discutir o papel crescente da Inteligência Artificial (IA) na transformação dos processos sociais.

O tema em destaque, será abordado em uma mesa redonda que será composta por Rosinaldo Nunes Cardoso, Diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município de Campo Mourão, e Rossano Dala Rosa, fundador da startup Advoga I.A., em parcerias com as doutorandas em Administração do PPA – UEM, Professoras Luana Vilas Boas e Fernanda Cristina Ferro Malacoski.

O debate visará explorar como a Inteligência Artificial está se integrando em vários aspectos da sociedade, acarretando desafios diversos. Entre esses desafios está a preocupação com o impacto no mercado de trabalho, conhecido como desemprego tecnológico. Contudo, a crescente capacidade da IA em realizar tarefas complexas, anteriormente consideradas exclusivas da habilidade humana, como atividades criativas, também gera apreensão social.

Apesar das vantagens evidentes, como maior celeridade, acessibilidade e redução de custos, a adoção da IA ainda enfrenta resistência em certos campos, especialmente no direito. No entanto, soluções tecnológicas estão sendo desenvolvidas e introduzidas no mercado, buscando otimizar e tornar mais acessíveis processos jurídicos. Um exemplo é a startup mourãoense Advoga I.A., que recentemente apresentou sua solução junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e está colaborando para otimizar os serviços públicos na Prefeitura de Campo Mourão.

A discussão promete trazer à tona reflexões primordiais sobre a interseção entre tecnologia e sociedade, destacando a importância da capacitação de profissionais e a necessidade de considerações éticas para garantir um futuro onde a tecnologia e o direito possam caminhar de mãos dadas.