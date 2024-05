ABL Futsal/Eliane vence e segue invicto na Série Bronze

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal venceu Cândido de Abreu, fora de casa, por 5 a 4, nesse sábado, e manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense Série Bronze, com sete vitória. Os gols foram marcados por Sanduiche (2x), Deninho (2x) e Elton Jhon.

Os comandos do técnico Marcio Rinaldo têm 21 pontos, com 41 gols marcados. Deninho é o artilheiro da competição com 17 gols. O próximo jogo dos mourãoenses será contra Faxinal, no próximo sábado, às 20h15, no ginásio de esportes da Vila Urupês.

O técnico Marcio Rinaldo fala sobre a campanha da equipe. “Na minha carreira de Série Ouro, Prata e Bronze, nunca tive sete vitórias seguidas, mas estou muito feliz. A equipe é muito aguerrida, comprou a ideia da comissão técnica, e neste jogo nossa equipe oscilou, teve altos e baixos de rendimento, tivemos uma arbitragem um pouco confusa também, mas com conversas conseguimos realizar um grande segundo tempo e fizemos os gols. Não ganhamos nada ainda, estamos na primeira fase, mas feliz com o desempenho da equipe”, declarou.