Mourãoense conquista prata no Senai WorldSkills nacional

Neste domingo (28/9), em Brasília, o jovem mourãoense Kaique William Ventura Camacho (de 18 anos) conquistou medalha de prata na etapa nacional do WorldSkills, que é considerada a maior competição entre profissões realizada no mundo. Competidores de todo o país, classificados nas etapas estaduais, nas diversas categorias, participaram da última etapa nacional, que teve início na última terça-feira.

O evento aconteceu na sede da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e Kaique William Ventura Camacho foi medalha de prata na categoria Tecnologia Optoeletrônica Em primeiro lugar ficou com Felipe Rocha (de São Paulo) e o terceiro lugar ficou com Mauricio Santos da Silva (de Santa Catarina).

A competição foi realizada nas categorias mecânica industrial, logística e envios internacionais, desenho mecânico em CAD, Tecnologia de veículos pesados, indústria 4.0, tecnologia automotiva, integração de sistemas robóticos, pintura automotiva, eletrônica, arte 3 D para jogos, soldagem, tecnologia optoeletrônica, sistemas de refrigeração, tecnologia em design gráfico, construção de espaços verdes, segurança cibernética, marcenaria de estruturas, movelaria, instalações hidráulicas e de aquecimento, joalheria, confeitaria, tecnologia em química industrial, funilaria automotiva, controle industrial, pintura decorativa, instalações elétricas, construção em alvenaria, automoção móvel robótica, revestimentos cerâmicos, manufatura aditiva, tecnologia em design industrial, tecnologia de energia verde, construção digital – BIM, computação em nuvem, solução em softwares em negócios, mecatrônica, tecnologia web, desenvolvimento de aplicativos móveis, tornearia CNC, gestão de sistemas de rede TI, Fresagem a CNC, tecnologia da água, sistemas drywall, panificação, tecnologia da moda e carpintaria

Os vencedores da Seletiva Nacional 2025 representarão o Brasil na WorldSkills Shanghai 2026, a maior competição global de educação profissional. Mais de 60 países enviarão competidores e o evento tem reconhecimento internacional pelas habilidades técnicas dos participantes, constituindo-se também em networking com profissionais do mundo todo.

A competição em Brasília começou na quarta-feira

MOURÃOENSE

O egresso de curso técnico ofertado pelo Senai/Campo Mourão e acadêmico do curso de Engenharia Eletrônica no campus local da UTFPR, Kaique William Ventura Camacho é filho de Eder Camacho (industrial em Campo Mourão/empresa Movinox). Na etapa estadual, ele destacou-se na categoria “Controle Industrial”. A competição apontou os melhores alunos-competidores de nível técnico em 30 diferentes ocupações profissionais.

Kaique Camacho também estudou na Fundação Educere e nas unidades locais do Sesi e do Senai. Na etapa estadual, ele competiu com mais de 80 alunos – 76 equipes – de 25 unidades do Senai Paraná.