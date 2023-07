Motorista se irrita com notificação e agride agente de fiscalização do Pare Azul

O motorista de um veículo agrediu um agente de fiscalização da empresa Pare Azul, responsável pelo estacionamento rotativo de Campo Mourão, após ser notificado pelo mesmo. A ocorrência foi registrada por volta das 15h45 de ontem, na avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com o Centro Médico.

De acordo com representantes da empresa, o homem ficou irritado por ter sido notificação um pouco antes e não ter ativado o estacionamento rotativo. No entanto, o agente agiu corretamente fazendo a notificação como de praxe.

O motorista do veiculo chegou o ameaçando, falando que não estava mexendo com moleque e que ele ia ver o que ia acontecer. Em seguida agrediu o trabalhador com vários empurrões a fim de intimidá-lo, sendo que em um desses empurrões o agente caiu ao chão, sofrendo escoriações nos braços e pernas.

Em seguida o agressor saiu com o veículo fazendo xingamentos. O rapaz agredido foi orientado a procurar a delegacia para representar contra o autor e apresentar o vídeo que o mesmo falou que tinha do momento do fato.

A equipe do Pare Azul informou que tinha os dados do agressor devido ao mesmo ser conhecido dos agentes, por nunca ativar o estacionamento e sempre que é notificado procura causar confusão e ameaças.