Presidente do IPPLAN entrega troféu de participação na expo Smart City ao prefeito de CM

O presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPPLAN), Carlos Alberto Facco, entregou, nesta quinta-feira (27), ao prefeito Tauillo Tezelli o troféu de participação do município na Smart City Expo 2023. Realizado em Curitiba, no período de 22 a 24 de março, o evento é a maior feira de cidades inteligentes do Brasil.

Campo Mourão foi convidada a participar da feira por estar entre as cidades paranaenses referência em ecossistema de inovação. Há dois anos seguidos o município figura entre as dez cidades com o maior número de startups no Paraná e em 2022 ficou na oitava posição entre os 399 municípios.

Para o presidente do IPPLAN, a participação da cidade no evento “foi muito produtiva, principalmente por marcar Campo Mourão como um município que busca a inovação. Tivemos muitas visitas de outros municípios para entender nossa política e ecossistema. Pudemos apresentar também nossa experiência em duas palestras durante o evento. Além disso, diversas soluções para o município foram apresentadas durante o evento”, destacou Facco.

Criada em parceria com a Fira Barcelona e organizada pelo iCities, hub brasileiro de negócios em cidades inteligentes, a Smart City Expo Curitiba reuniu mais de 15 mil pessoas para compartilhar ideias sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável para as cidades e seus cidadãos.