Motorista morre após atropelar capivara

Jair José Fregulha, 49 anos, morador de Luiziana morreu no início da noite desta terça-feira, após o carro que ele dirigia atropelar uma capivara, na rodovia PR 487. O acidente ocorreu entre Campo Mourão e Luiziana, próximo ao Parque Industrial da Coamo.

Fregulha dirigia um Fiat Palio Weekend, placas Mercosul (Luiziana), quando bateu no animal que atravessava a pista. Após o impacto, o veículo ainda bateu duas vezes na canaleta e parou fora da pista.

Moradores vizinhos ao local do acidente chegaram rápido ao local e o retiraram do automóvel. Logo em seguida o carro começou a pegar fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o incêndio.

O motorista foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro em estado grave, mas ainda conversou com os bombeiros. Ele disse que retornava de São Miguel do Iguaçu para Luiziana, quando bateu na capivara. No entanto, ao dar entrada no hospital, ele não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. A capivara também morreu.