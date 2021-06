Morre professor Geraldo Oliveira, um homem que viveu para servir

Morreu na madrugada desta terça-feira, na UPA, em Campo Mourão, vítima da covid-19, o professor Geraldo Oliveira, aos 85 anos. Em agosto de 2014, ele foi homenageado na Câmara de Vereadores, com o prêmio “Município Modelo”, pelos relevantes serviços prestados no atendimento a dependentes químicos, conseguindo libertar vários jovens do envolvimento com as drogas.

Oliveira lecionou em colégios da Igreja Adventista do 7º dia, em várias cidades do Estado. No ano de 1994 aposentou-se e envolveu com trabalhos na recuperação de dependentes químicos, em Campo Mourão.

Também foi diretor da Casa da Cultura na gestão do prefeito José Pochapski (1983/1988) e fundador e presidente da Associação Filantrópica de Assistência ao Jovem de Campo Mourão (Afaj), entidade que funcionou nas décadas de 1980 e 1990. Familiares dizem que ele viveu para servir intensamente.

Oliveira nasceu na cidade de Promissão (SP), em 4 de setembro de 1936. Órfão de mãe aos cinco anos de idade, foi criado pelo seu avô materno, José Cândido Gonçalves e aos 18 anos retornou com seus pais, Manoel José de Oliveira e segunda esposa Izaíde Ribeiro para então morar no Paraná. Ele morava em Campo Mourão há mais de 40 anos.