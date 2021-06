Secretaria Municipal de Saúde recebe doação do Sistema Fiep

O Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) e o grupo Unidos pela Vacina fizeram uma doação de vários itens para a Secretaria Municipal de Saúde destinados a colaborar especialmente na vacinação contra a Covid-19. Foram doadas caixas de pérfuro cortantes, álcool em gel e máscaras.

A doação foi recebida nesta terça-feira (15) pelo prefeito Tauillo Tezelli e pelo secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, no pátio da UPA. Campo Mourão é uma das primeiras do Estado contempladas com a campanha do Sistema Fiep.

“Esse material será utilizado no sistema de Saúde como um todo, como nas UBS, locais de vacinação e na UPA. O sistema público tem se tornado o ator principal no combate ao Coronavírus e por isso agradecemos essa colaboração tão importante do Sistema Fiep e Grupo Unidos pela Vacina”, ressaltou o secretário.

A campanha lançada no âmbito do Estado pela Fiep é denominada Essencial é Viver, um movimento para mobilizar empresas a fazerem doações de materiais para a prevenção, apoio ao tratamento e vacinação contra a Covid-19.