Morre pioneiro de Campo Mourão aos 88 anos

Depois de uma longa vida de 88 anos, toda em Campo Mourão, o pioneiro Playsan Walter, faleceu por volta das 20 horas deste domingo, 12 de dezembro. Nascido no município em 3 de janeiro de 1933, quando a região ainda pertencia a Guarapuava, ele era neto dos desbravadores Jorge Walter e Miguel Luiz Pereira, membro da primeira família que se instalou em Campo Mourão. A família Pereira é homenageado com uma das principais avenidas centrais da cidade.

Playsan viveu parte de sua vida no distrito de Piquirivaí, onde mantinha uma propriedade rural. Ele lembrava que acompanhou todo o crescimento da cidade e contava muitas passagens históricas com riquezas de detalhes. Na juventude, ainda nos anos 40, foi destaque na modalidade de corrida de rua durante eventos esportivos e recreativos realizados no centro da cidade, sendo alguns deles na “Raia dos Porungos”, onde atualmente são instaladas as praças Getúlio Vargas e São José.

Nos últimos anos ele morou no Jardim Gutierrez. Ele faleceu em casa de causas naturais e deixa a esposa Otália e os filhos Mário, Vivaldino, Valdemar e Sérgio, além de sete netos e três bisnetos. O velório acontece na Capela do Prever a partir das sete horas e o sepultamento será no período da tarde no Cemitério Municipal São Judas Tadeu em Campo Mourão.