Docente da Faculdade Unicampo publica capítulo de livro sobre metodologia de pesquisa científica

O professor Me. Edson Ribeiro de Britto de Almeida Junior, da Faculdade Unicampo, juntamente com a professora Me. Camila Muniz de Oliveira, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), publicaram o capítulo de livro intitulado “Estudo de Caso: da Ontologia e Epistemologia aos procedimentos para a pesquisa”.

No referido capítulo, os autores chamam a atenção para o fato de que pesquisas do tipo estudo de caso são frequentemente encontradas em artigos científicos, teses e dissertações, tanto vinculadas à área de ciências sociais quanto em áreas práticas como administração pública, planejamento urbano e educação. No entanto, mesmo diante das aplicações para o estudo de caso, ainda persistem algumas críticas de precisão, objetivação e rigor científico em relação a essa estratégia. Nesse contexto, os autores discutem os pressupostos filosóficos (ontológico, epistemológico, axiológico e metodológico) do Estudo de Caso e procedimentos necessários para a condução de um estudo científico por meio dessa estratégia de pesquisa.

O capítulo faz parte da obra “Metodologia da pesquisa em educação e ensino de ciências”, um livro organizado pelos professor Dr. Michel Corci Batista, da UTFPR-CM, juntamente com o professor Dr. Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior, da Universidade Estadual de Maringá – UEM. O livro é resultado de um esforço coletivo de professores, alunos e egressos do Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática da Universidade Estadual de Maringá, com participação de professores especialistas vinculados a outras instituições, como a Faculdade Unicampo.

O professor Edson pontua que o livro, apesar de possuir o explícito vínculo com a pesquisa em educação e ensino de ciências, pode auxiliar na fundamentação teórica e na condução dos Projetos científicos que existem em todos os cursos da Faculdade Unicampo e, principalmente, nos Trabalhos de Conclusão de Curso.

