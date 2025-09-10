Morre pioneiro de Campo Mourão Amarante Aquiles Xavier

Faleceu na manhã desta quarta-feira, 10, o pioneiro Amarante Aquiles Xavier, 76 anos. Nascido em Campo Mourão em 7 de novembro de 1948 ele era filho do ex-prefeito Devete de Paula Xavier, sendo neto do expedicionário Guilherme de Paula Xavier. Também era cunhado do ex-prefeito Nelson Tureck.

Amarante foi gerente do Supermercado Riomar e dono da Pizzaria Guigus, antigos estabelecimentos comerciais de Campo Mourão. Apreciador de chimarrão contava fatos históricos de Campo Mourão com muitos detalhes.

Morou muitos anos no prédio da família na avenida Manoel Mendes de Camargo e, nos últimos anos, morou na avenida Goioerê, ambos em área central da cidade. Aquiles era viúvo de Maria Facco e deixa os filhos Guilherme, Gustavo e Amarante Junior, além de um neto.

O velório será realizado na Capela do Prever e o sepultamento acontece nesta quinta-feira, às 8h, no jazigo da família no Cemitério Municipal São Judas Tadeu.