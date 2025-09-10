Cabelo apreendido pela PRF é destinado para projeto social em Goioerê

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou nessa terça-feira (9), em Guaíra (PR), da entrega de 161,5 quilos de cabelo humano à Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen).

A carga, contrabandeada para o Brasil, havia sido apreendida pela PRF no último dia 25, em uma abordagem realizada em Perobal (PR). Os cabelos serão utilizados, no âmbito do projeto “Liberdade em fios”, do Deppen, para a produção de duas mil próteses capilares para pacientes oncológicos do Hospital Uopeccan de Umuarama.

O projeto, idealizado pelo Deppen, transforma a rotina de mulheres privadas de liberdade ao unir solidariedade e reintegração social, produzindo materiais que auxiliarão na autoestima de outras mulheres com câncer.

O material foi encontrado pela PRF distribuído em seis malas dentro de um carro conduzido por um homem de 43 anos, que apresentou informações contraditórias durante a abordagem.

Ele admitiu ter pago 15 mil dólares pela mercadoria e declarou que pretendia revendê-la em salões de beleza no Estado de São Paulo. O motorista foi preso em flagrante por contrabando. O lucro pela revenda do produto poderia passar de dez vezes o valor pago.

O Conselho da Comunidade de Goioerê solicitou, ainda em agosto, os cabelos para a Justiça Federal, que entendeu pertinente e deferiu o pedido. O magistrado responsável pelo deferimento observou em sua decisão que a destinação do material fomentaria tanto políticas de saúde pública quanto de reintegração social.