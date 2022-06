Morre Pedro Nespolo, pai de ex-vereador de Campo Mourão

Faleceu nesta sexta-feira, aos 65 anos, Pedro Nespolo, pai do ex-vereador de Campo Mourão, Pedro Rogério Lourenço Nespolo. Morador desde 1960 no município, Nespolo foi bancário.

Segundo o filho, Pedro Nespolo, o pai estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Paraná, em Maringá, desde o dia 3 de junho, após sofrer um derrame pleural -. um problema pulmonar que junta água no pulmão..

O velório será realizado na capela do Prever, a partir das 14h30 de hoje e o sepultamento será amanhã, 08h30, no cemitério municipal. Além do ex-vereador, Pedro Nespolo deixa mais um filho, Paulo Giovane Nespolo, dois netos e a esposa, Áurea Assunção Nespolo.