Morre padre Donisetti, reitor do Seminário São José

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 22, o padre João Donisetti Pitondo, reitor do Seminário Propedêutico São José de Campo Mourão e ecônomo da diocese. Ele estava internado para tratamento intensivo na UTI do Hospital Paraná, em Maringá, para combater uma bactéria muito agressiva.

Em nota, a Diocese de Campo Mourão lamentou o falecimento. “Em prece, pedimos a Deus pelo descanso eterno de sua alma e para que seja contado entre aqueles que são acolhidos no Céu pela vida doada e testemunhada no amor a Cristo, à Igreja e aos irmãos. Recordamos e agradecemos os mais diversos trabalhos exercidos pelo nosso querido e amado padre Donisetti em nossa Diocese.Aos familiares, amigos e seminaristas do Seminário Propedêutico que estavam sobre seus cuidados, a nossa oração de sufrágio, por intercessão de Nossa Senhora das Dores.”

Padre Donisetti esteve à frente do Santuário Santa Rita de Cássia de Barbosa Ferraz desde 1994 até se tornar Reitor do Seminário Propedêutico São José e ecônomo, administrador dos bens da Diocese. Ele saiu de Barbosa Ferraz após descobrir e começar o tratamento de um câncer e se mudou para Campo Mourão, onde passou a desempenhar outras atividades na Igreja.