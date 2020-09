Morre o vereador Edson Battilani com coronavírus

Morreu nesta madrugada, aos 64 anos, no hospital Paraná, em Maringá, vítima do Covid-19 o vereador e engenheiro agrônomo de Campo Mourão,Edson Battilani. Ele foi internado com a doença no Hospital Santa Casa de Campo Mourão, no dia 26 de agosto. O enterro será no cemitério de Campo Mourão, porém o horário ainda não foi informado.

Battilani foi transferido na semana passada pela família para um hospital de Maringá, onde acabou vencido pelo coronavírus na madrugada de hoje. Foi a 35ª morte pela doença em Campo Mourão desde o início da pandemia.

O prefeito Tauillo Tezelli lamentou a morte de Battilani em sua página no Facebook. “Um dia que começa com a notícia do falecimento do querido Edson Battilani, engenheiro agrônomo e vereador de Campo Mourão. Perdemos um amigo, um irmão, e a cidade perde uma das pessoas mais apaixonados por ela. Battilani a queria cada vez melhor e sempre trabalhou muito por isso. Campo Mourão era a sua causa. Os meus pêsames mais sinceros para toda a família por esta perda terrível. Que Deus dê a todos muito força para superar este momento.”

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Nascido na cidade de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, no dia 7 de janeiro de 1956, Edson Battlani era filho de Olidia Feleti Battilani e José Battilani. Ele era casado com a professora Izabel Aparecida Segura e deixa três filhos: Carolina Segura Battilani, Marcela Segura Battilani e Edson Segura Battilani.

Battilani foi vereador por três mandatos, nas eleições de 2000, 2012 e 2016. Também foi secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Campo Mourão na administração do Prefeito Rubens Bueno.

Além de servidor público aposentado do IAP – Instituto Ambiental do Paraná, também exerceu a função de presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão (2017-2018)…