Morre o professor Jáder Líbório

Morreu na noite dessa quinta-feira, 2, de causa natural, o professor mourãoense Jader Libório D´Ávila, aos 89 anos. Paulista da cidade de Itápolis, Jáder chegou a Campo Mourão há mais 50 anos, no ano de 1970, onde deixou sua marca na educação como professor no Colégio Estadual e na Fecilcam (atual câmpus da Unespar).

Além disso, foi sócio do Colégio Afirmativo, hoje Integrado. Também escreveu o livro autobiográfico “O menino da garrafinha de leite” e foi um apaixonado pelo esporte, praticando futebol entre os amigos no Country Clube e Clube dos 30.

O corpo está sendo velado no Prever. Ao Blog do Ilivaldo, em fevereiro de 2010, ele contou que foram 36 anos em sala de aula e paralelamente exerceu a direção do Colégio Afirmativo. Também foi um dos fundadores do Curso de Geografia da Unespar, Campus de Campo Mourão.

Filho do casal José Libório de Ávila e Alice Ferreira Libório, nasceu em 22 de agosto de 1936. Em 1944, disse que se transferiu para Londrina, onde passou a infância até mudar-se para Campo Mourão, em 1970.

Jáder era casado com Vera Lúcia Faria de Ávila, com quem teve três filhos: Janaína, Janice e Jáder Jr. “Estou em Campo Mourão desde às 8 horas do dia 29 de dezembro de 1970, dez dias após receber o certificado de graduação em Geografia, graças à indicação do professor Iran Martins Sanches, para lecionar no Miniginásio Botelho e Mourão, que se transformou em Colégio Afirmativo, hoje, Integrado”, disse ele ao Blog.

A morte do professor Jáder causou grande comoção entre os amigos, parentes e e ex-alunos nas redes sociais.

NOTA DE PESAR DA UNESPAR

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do professor mestre Jader Libório de Ávila, ocorrido ontem, às 23h30min.

Nascido em 22 de agosto de 1936, o professor Jader foi um dos fundadores do Curso de Geografia da Unespar, Campus de Campo Mourão. Sua vida foi marcada pela dedicação ao ensino: atuou por muitos anos no Colégio Estadual de Campo Mourão e também foi um dos fundadores do Colégio Afirmativo, instituição onde hoje funciona o Integrado.

Teve participação efetiva em projetos extensionistas, com destaque para o Projeto Rondon e a Universidade Solidária, atendendo comunidades em situação de vulnerabilidade, especialmente no sertão nordestino. Aposentou-se da Unespar em 2006, aos 70 anos, mas mesmo após a aposentadoria manteve forte vínculo com a vida acadêmica. Em 2014, teve presença marcante na organização das comemorações dos 30 anos do Curso de Geografia de Campo Mourão.