CM/Futsal goleia o Manoel Ribas e avança para as quartas do Paranaense Série Ouro

O Campo Mourão Futsal fez o dever de casa e novamente venceu o Manoel Ribas, no segundo jogo das oitavas de final do Paranaense Série Ouro, em jogo realizado na noite desta quinta-feira, 2, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão.

Invicto em casa há mais de um ano, o placar de 5 a 1 para o Carneirão, com gols de Selbach (2x), Jorginho, Andrei e Gui Lima, evidenciou mais uma vez a superioridade do tricolor mourãoense no confronto. Na primeira partida, em Manoel Ribas, Campo Mourão já havia vencido por 2 a 0.

Nas quartas de final o adversário será o Foz Cataratas em decisão também por dois jogos, com datas ainda a serem definidas. Antes, Campo Mourão enfrenta o Pato Futsal nas oitavas de final da Liga Nacional. O primeiro jogo será dia 11 de outubro, em Pato Branco, e o segundo no dia 19 em Campo Mourão.