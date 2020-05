Morre o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de CM

Morreu na tarde deste domingo por problemas de saúde, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Mourão, Julio Kondazeski, aos 76 anos. Há 26 anos presidindo do Sindicato, ele estava internado no hospital Pronto Socorro, há 22 dias.

Parentes lamentaram a morte de Kondazeski. “Não tenho palavras para expressar o amor que sinto pelo senhor. A saudades que vou sentir, você sempre será meu orgulho a pessoa que mais amo nessa vida. O senhor foi um segundo pai pra mim, exemplo de homem, te amo. Descanse em paz vô”, escreveu a neta Nayane, no Facebook.

O sepultamento ocorreu na manhã desta segunda-feira, no cemitério São Judas Tadeu, em Campo Mourão. Kondazeski deixa a esposa Nair, sete filhos e netos.