Prepare-se para o futuro no mercado de tecnologia: cursos Senac EAD tem inscrições abertas

O mercado de Tecnologia foi um dos menos afetados pela atual situação mundial, no entanto existe uma carência por profissionais capacitados na área. Pensando nisso o Senac abriu matrículas para 2 cursos no mundo da informática: TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET E TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

Esse profissional desenvolve sites, aplicações web e mobile, de acordo com os padrões de codificação, usabilidade, acessibilidade e segurança da informação. Pode atuar em serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo em organizações nas mais diversas áreas, públicas, privadas ou de terceiro setor, existem demandas deste profissional até em outros países.

Matricule-se no link: https://www.ead.senac.br/cursos-tecnicos/tecnico-em-informatica-para-internet

Saiba mais sobre o curso neste vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=yVeWWEGnlVg&feature=emb_logo

TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS

É o profissional que realiza o planejamento do processo de produção do jogo digital e incorporação dos elementos multimídia à plataforma de desenvolvimento, sendo responsável pela programação e integração desses elementos. Realiza testes, manutenção e melhorias no jogo digital.

Matricule-se no link: https://www.ead.senac.br/cursos-tecnicos/tecnico-em-programacao-de-jogos-digitais

Saiba mais sobre o curso neste vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2PA0lVx-Geo&feature=emb_logo

Dúvidas envie um WhatApp para 44 98456-4525.