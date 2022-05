De olho no futuro, jovens se aprimoram para o esporte e para a vida

Construir o presente com resultados positivos, sem deixar de olhar para o futuro. Essa é a missão do Campo Mourão Futsal, que nos seus mais de 50 anos de história marcados por muitas conquistas, sempre olhou para frente, valorizando o que está por vir. Pensando assim e investindo nas categorias de base, o clube revelou e segue revelando ótimas promessas para a modalidade, alicerçando muitos jovens para a vida, contribuindo na construção de suas carreiras, seja dentro ou fora das quadras.

E para dar a sustentação necessária na edificação deste projeto, há anos o clube conta com a importante parceria do Centro Universitário Integrado, um dos patrocinadores máster da equipe desde 2019, e fundamental incentivador da modalidade. Além do apoio financeiro, o Integrado disponibiliza bolsas de estudos, contribuindo na formação do atleta e do ser humano.

No momento, dentre as bolsas estudantis disponibilizadas por meio da parceria entre o Centro Universitário Integrado e o Campo Mourão Futsal, quatro são destinadas para categoria de base (sub-20) e uma para a comissão técnica. Leonardo Machado cursa engenharia civil, assim como Lucas Silva. Já Alexandre Machado optou pelo curso de fisioterapia e Gustavo Costa Silva por tecnologia em análise de desenvolvimento de sistemas.

Todos treinam, representam Campo Mourão em competições oficiais e se desenvolvem no banco da universidade, se preparando para o amanhã. “Muito feliz pela oportunidade de ter essa bolsa, poder estudar e me tornar um profissional. Só tenho a agradecer ao Integrado e ao Campo Mourão por proporcionar essa condição e dizer que o estudo também é muito importante na vida de um atleta”, diz o futuro fisioterapeuta Alexandre Machado.

Disciplina, tempo na equipe e potencial técnico, são alguns dos requisitos para obtenção do benefício e, assim como o quarteto de atletas, cujo futuro será vitorioso dentro ou fora do esporte, o mordomo e membro da comissão técnica Paulo Gustavo Carvalho França, ou simplesmente Tito, como é conhecido por todos, também busca nos estudos e no trabalho diário, um lugar ao sol. De origem humilde, foi contratado pelo clube a partir da temporada de 2020. Agora, além de ser responsável por cuidar de toda estrutura que envolve uniformes, acessórios e outros aparatos para treinos e jogos, também cursa fisioterapia e está no caminho do progresso pessoal e profissional.

“É uma oportunidade única que poucos clubes fornecem, e geralmente somente para atletas. Mas, o Campo Mourão me deu essa oportunidade incrível de fazer uma graduação sensacional no Integrado. Fico muito feliz e lisonjeado, pois o clube tem essa consciência da necessidade de crescimento e aprimoramento mesmo no meu caso, que hoje sou apenas o roupeiro, mas em breve serei um fisioterapeuta por conta dessa oportunidade. Sou muito grato ao Campo Mourão por ter me aberto as portas e ao Centro Universitário Integrado por essa parceria”, agradece Tito.