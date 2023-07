Morre o empresário Theodoro Andrade, pioneiro e fundador do Posto Andrade

Morreu nesta madrugada, o empresário e pioneiro mourãoense, Theodoro Andrade, aos 91 anos. Por problemas de saúde, ele faleceu em casa. A prefeitura de Campo Mourão declarou Luto Oficial por dois dias (19 e 20 de julho).

Fundador do tradicional Posto Andrade, a empresa é uma das pioneiras no segmento em Campo Mourão, iniciando as atividades em 1965.

Funcionário de um posto de combustíveis em Andirá, quando tinha apenas 15 anos, Teodoro sempre acalentou o sonho de ter o seu posto. Em 1955 ele veio para esta região e começou a trabalhar no ramo de extração e comercialização de madeira bruta.

Mas o sangue empreendedor já corria em suas veias. Cinco anos depois, radicado em Pinhalão (atualmente Farol), passou a comercializar cereais para Maringá. Daí surgiu a semente do Posto Andrade, a concretização do sonho de adolescente.

Nas viagens que fazia rotineiramente para Maringá, Theodoro Andrade passava pela avenida Presidente John Kennedy (jardim Lar Paraná) e no final da via observava com interesse um amplo terreno onde funcionava apenas um pequeno bar.

“Um local apropriado para um posto de combustível”, pensava na solidão da boleia do caminhão. Da percepção da oportunidade de negócio aos primeiros passos para o empreendimento não demorou. Em 1963 ele comprou o terreno e já no ano seguinte iniciou a construção das primeiras instalações do Posto Andrade, que foi inaugurado no começou de 1965.

MAIS ANTIGO

O Posto Andrade é o mais antigo de Campo Mourão com o mesmo proprietário. Ao longo das quase seis décadas problemas e dificuldades surgiram – principalmente em razão de planos econômicos do governo -, mas as adversidades foram superadas com trabalho e visão empresarial.

Aos 80 anos, Theodoro Andrade deixou o comando do Posto Andrade para o filho, mas não abandonou a empresa. Todos os dias, ele estava na linha de frente de atendimento aos clientes, em meio aos funcionários que executam o abastecimento de veículos. Sua presença nas bombas, abastecendo veículos e irradiando simpatia, sempre chamava a atenção dos clientes.

Teodoro deixa 6 filhos, vários netos, bisnetos e a esposa. Atualmente o Posto Andrade é administrado pelo filho Theodoro Andrade Filho. A prefeitura declarou Luto Oficial hoje e amanhã. O velório começa às 16h de hoje no Prever e o sepultamento será nesta quinta-feira, 20, às 08h30.