Bandido armado assalta farmácia no jardim Aeroporto

Um homem armado invadiu uma farmácia no jardim Aeroporto e roubou cerca de R$ 1 mil do caixa. O crime ocorreu por volta das 21h de ontem. A Polícia Militar foi acionada por uma das funcionárias do local.

Ela relatou que estava trabalhando juntamente com outra mulher, quando o criminoso alto, magro de pele clara, vestido moletom de cor cinza e uma jaqueta de couro por cima, entrou armado e anunciou o assalto.

Após apontar a arma para o rosto da vítima, ele ordenou que ela abrisse o caixa, de onde sacou aproximadamente R$ 1.000,00. A equipe realizou patrulhamento para tentar identificar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

No local há câmeras de segurança e as imagens que poderão auxiliar na identificação do suspeito.