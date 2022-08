Morre o empresário e pioneiro mourãoense, Delordes Daleffe

Faleceu neste sábado, aos 88 anos, o pioneiro e empresário mourãoense, Delordes Daleffe. Com trajetória de vida empresarial e de liderança, Daleffe chegou em 1954 a Campo Mourão, vindo de Santa Catarina.

No município, iniciou na atividade do comércio de auto-peças no início dos anos 60, marcado pelos muitos anos de atendimento da empresa Cometa Auto Peças, que mantém o atendimento na região central da cidade.

Delordes Daleffe também fez parte da diretoria da Acicam (Associação Comercial de Industrial de Campo Mourão) e também ocupou uma cadeira no Poder Legislativo de Campo Mourão (1973-1977).

O empresário pioneiro deixa a esposa Egídia e os filhos Laércio, Dulce e Ana, além de netos e demais familiares. O sepultamento foi realizado na tarde deste sábado, no cemitério de Campo Mourão.

O prefeito TauilloTezelli, assim como outras lideranças do município lamentaram a morte do pioneiro, por meio de suas redes sociais. “Lamento muito o falecimento do Seu Delordes Daleffe, grande amigo da família e um empresário admirável, que, com o Grupo Cometa, foi um grande gerador de empregos de Campo Mourão. Meus sentimentos a toda a família, especialmente aos filhos Laércio, Dulce, Ana e a esposa Dona Egídia”, disse prefeito.