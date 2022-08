Cerca de 40 participantes em workshop sobre live shopping

O workshop “Live Shopping – Como Vender Mais”, realizado há poucos dias em Campo Mourão, teve a participação de aproximadamente 40 empreendedores locais ligados principalmente à área do comércio, além de gestores e colaboradores. Predominou a participação feminina é o tema foi abordado pelo instrutor Luciano Ramos.

A promoção foi do Senac e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Sistema Fecomércio Sesc Senac e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).

O treinamento aconteceu no auditório da unidade local do Senac e faz parte de ações de apoio ao comércio mourãoenses, na área de vendas, desenvolvidas pelas entidades empresariais. Inicialmente foi realizada a palestra “Vendas de Alto Impacto”. A programação prosseguiu em julho com a palestra “Vendas pelo Instagram”. No dia 19 de setembro será realizado o workshop “Redes Sociais: Técnicas de Vendas”.

Os participantes têm avaliado positivamente as ações e os conteúdos disponibilizados nos treinamentos gratuitos às empresas de todos os portes.