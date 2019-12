Fim de ano faz fluxo de passageiros aumentar na rodoviária de CM

As festas de fim de ano, aliadas ao período de férias e o pagamento do 13º salário são ingredientes mais que suficientes para fazer com que as pessoas esqueçam os problemas financeiros recorrentes durante o ano para visitar parentes, amigos ou partir rumo as praias.

Com isso, o movimento na rodoviária de Campo Mourão já é intenso desde a segunda quinzena de dezembro, em um vai e vem diário de pessoas. Os principais destinos são a região das praias de Santa Catarina (Balneário Camboriú, Itapema e Joinville), além de Curitiba e São Paulo.

Para dar conta de atender a demanda, as empresas de transporte coletivo disponibilizam ônibus extras, chegando e saindo em vários horários no terminal rodoviário.

Romildo Castilho da Silva, encarregado do Grupo Garcia Brasil Sul conta que foi preciso fretar novos carros. “Para atender a demanda tivemos que fretar mais carros. Para se ter uma ideia, temos cerca de 4 a 5 ônibus extras rodando diariamente nesse período de fim de ano, apenas para levar e trazer passageiros de São Paulo. Para Curitiba, são mais três linhas extras”, disse Castilho.

CONFORTO

O conforto e a segurança da viagem, aliados com as facilidades de pagamento da passagem faz com que muita gente prefira viajar de ônibus. “Os ônibus são muito confortáveis, tem leito com preço de convencional, dispõe de carregador de celular, sem contar na facilidade no pagamento em até 10 vezes no cartão”, afirma Castilho.

O chefe de agência da Expresso Nordeste, Rafael Paredes dos Santos, também comemora o bom momento. “É muita gente, indo e voltando de São Paulo, Campinas e o litoral de Santa Catarina. Até mesmo de cidades mais próximas, como Maringá e Cascavel temos transportado muita gente. Hoje o passageiro quer segurança e qualidade nos ônibus, como a internet que disponibilizamos. A movimentação já começou na metade de dezembro e com previsão de continuar até o final de janeiro”, destaca ele.

Sueli Oliveira embarcou ontem à noite com a filha para São Paulo. “Vou passar uns dias na casa de minha irmã e de lá vou para a cidade de Peruíbe (SP). Gosto de viajar de ônibus pelo conforto e comodidade. Embarca em Campo Mourão à noite e no outro dia de manhã já está la”, afirma.

Já Olinda Pelegrini, 65 anos, chegou de Curitiba. Há oito anos morando a capital, costuma visitar os parentes a cada fim de ano. “Venho na casa dos irmãos e como morei em Mamborê, vou estar visitando parentes lá também”, completa.