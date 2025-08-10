Morre o advogado e ex-vice-prefeito de Campo Mourão Elmo Linhares

Faleceu na noite deste sábado, 9, o advogado e ex-vice-prefeito de Campo Mourão na gestão 1989-1992, José Elmo Álvares Linhares, aos 81 anos. Ele faleceu em sua residência no Jardim Lourdes, por problemas de saúde.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, como vice-prefeito também foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, na gestão do prefeito Augustinho Vecchi e coordenador Geral do Município, na gestão do prefeito Nelson Tureck. Ainda foi presidente do Hospital Santa Casa de 2010 a 2012.

Elmo Linhares participou como coordenador do processo de criação da Festa do Carneiro no Buraco em 1991 e foi candidato a prefeito nas eleições municipais de 1992. O velório inicia às 9h deste domingo, 10, na capela do Sistema Prever, e o horário do sepultamento ainda será definido pelo família.

QUEM FOI ELMO LINHARES

Elmo Linhares nasceu em Nonoaí (Rio Grande do Sul) em 24 de abril de 1944. Radicou-se em Campo Mourão no ano de 1972, depois de se formar em Direito pela Universidade Federal do Paraná e de se casar com a também advogada Márcia Maria Queiroz Linhares (procuradora autárquica federal aposentada), filha de Armando Queiroz de Moraes (que residiu em Campo Mourão, deputado estadual por três mandatos pelo Vale do Piquirivai, presidente da Assembleia Legislativa, chefe da Casa Civil no governo de Jaime Canet e conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado).

Por duas vezes, Linhares assumiu interinamente a chefia do executivo mourãoense (em uma dessas vezes, sancionou a lei que instituiu o Carneiro no Buraco como prato típico de Campo Mourão e criou a festa nacional da iguaria, em atendimento a pleito da extinta Confraria Boca Maldita).

Em setembro de 1980 recebeu moção da Câmara Municipal parabenizando-o pelo brilhante desempenho frente à administração municipal.

Depois de participar da criação e implantação da Secretaria de Indústria e Comércio na estrutura administrativa da prefeitura de Campo Mourão, assumiu a chefia do órgão e implantou o Programa de Expansão da Economia Urbana.

Pelo trabalho realizado frente ao órgão foi agraciado em 1990 com diploma de Honra ao Mérito, concedido pelo Rotary Gralha Azul. Também recebeu moção de aplauso do Poder Legislativo Municipal, onde é destacado o seu trabalho “… sempre incansável na adoção de medidas e iniciativas que induzem e possibilitem o crescimento da cidade de Campo Mourão e da região”.

Seu vasto currículo aponta ainda que foi o coordenador da campanha “Sou Campo Mourão de Coração”, ganhadora do prêmio Top de Marketing, da ADVB. Por três vezes foi o Procurador Jurídico do Município, em duas gestões presidiu a Fundescam (fundação mantenedora da faculdade e do Colégio Agrícola) e também foi coordenador geral do Governo Municipal.

Outros cargos ocupados e funções desempenhadas por Elmo Linhares: presidente da Associação dos Advogados de Campo Mourão e Peabiru, presidente do Diretório Municipal do PMDB (três vezes), secretário da Associação Comercial e Industrial – Acicam (foi o presidente da comissão pró-construção da sede própria da entidade), professor titular das cadeiras de Direito Administrativo e Teoria Geral do Estado do curso de Administração da Fecilcam, presidente da Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento (Codusa), presidente da Associação Nacional dos Concessionários SLC, membro do Conselho da Associação Brasileira dos Distribuidores de Veículos Automotores (Abrave/Fenabrave), membro do Conselho de Administração do Banco do Estado do Paraná (Banestado).

Quando a Câmara de Vereadores aprovou a outorga do Título de Cidadania Honorária, Elmo Linhares era presidente do Hospital Regional Santa Casa. Pelo desempenho no cargo recebeu diploma de Honra ao Mérito e votos de congratulações concedidos pelo Rotary Campo Mourão e a Assembleia Legislativa do Paraná.

Também atuou na área empresarial como líder estudantil e aos 17 anos escreveu o livro “Lágrimas de Herói”.