Morre Moacir Ferri, produtor rural e um dos fundadores da Coamo

Morreu na noite desta quinta-feira, o produtor rural Moacir José Ferri, aos 78 anos de idade. Ele havia sido internado na quarta-feira, 20, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e não resistiu. O velório está acontecendo na Capela do Prever e o sepultamento será às 16h, no cemitério São Judas Tadeu.

Cooperado número 32, Ferri foi um dos fundadores da Coamo. Em novembro de 2018, quando a cooperativa completou 48 anos de fundação, o produtor foi entrevistado no programa Informativo Coamo.

Na entrevista, disse que um filme passava pela sua cabeça ao ver o memorial dos pioneiros, instalado na sede da cooperativa desde o ano 2000. Ele disse que quando a Coamo começou, jamais imaginava que iria chegar ao ponto que está hoje.

A ideia, conforme ele era criar uma cooperativa para defender os produtores de empresas que na época exploravam desordenadamente tanto a venda quanto a compra dos produtos. Dois anos depois, em 2020, foi homenageado também nas comemorações dos 50 anos da Coamo.