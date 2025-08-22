Lar dos Idosos realiza a 51ª Festa da Solidariedade no dia 7 de setembro

O Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana de Campo Mourão vai realizar a 51ª Festa da Solidariedade oferecendo o tradicional churrasco aos participantes. O evento acontece no dia 7 de setembro, a partir das 10h.

Interessados em adquirir o convite devem se apressar, pois restam poucos disponíveis. O valor é de R$ 150,00 (aproximadamente 2 kg de carne).

Também serão vendidos no local os acompanhamentos para o almoço: arroz, maionese, salada, mandioca, salgadinhos, bebidas e doces. Haverá sorteio de quatro prêmios, no valor de R$ 500,00.

Os convites poderão ser adquiridos no Lar dos Idosos ou nas paróquias de Campo Mourão. Mais informações pelo telefone WhatsApp (9 9947 2908 – padre Adilson), ou (9 9982 7837 – Lar de Idosos).