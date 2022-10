Morre Ivo Quennehen, cinegrafista pioneiro de CM

Um dos primeiros cinegrafistas de Campo Mourão, Ivo Quennehen, morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 61 anos. Ele foi vítima de um infarto durante a madrugada e morreu em sua residência.

O Samu foi acionado, mas Quennehen já foi encontrado sem vida. Ivo era uma figura muito conhecida na cidade, por andar com uma câmera Panasonic, acompanhado de seu fiel companheiro, um cachorro.

Sua morte causou comoção nas redes sociais, já que ele tinha muitos amigos em Campo Mourão. “Deus o acolha na Glória Eterna e conforte os seus familiares e amigos”, disse o amigo e professor Agnaldo Feitosa.

O professor Antonio Carlos Aleixo também manifestou pesar pela morte do amigo. “Soube, há pouco, que Ivo foi sonhar com um mundo melhor em outro plano. Estou triste.” O velório começa a partir das 13 horas na Capela do Cemitério Municipal. O sepultamento será, ainda hoje, às 17 horas.