Morre de covid-19, a maestrina Sônia, que comandou o Coral Canto & Cultura, em Campo Mourão

O domingo foi marcado por mais uma triste perda para Campo Mourão. Após a covid-19 ter causado a morte do ex-vereador Levi Queiroz da Paixão, de manhã, no início da noite a doença tirou a vida também da cantora Sônia Márcia Cardoso França, que foi professora da Casa da Cultura de Campo Mourão.

Ela era responsável pelo Coral Canto & Cultura e atualmente morava em Curitiba, onde estava internada na UTI, após ter contraído a covid-19.

Sônia era casada com o policial militar Emerson Ferreira França. Emocionado, ele comunicou o falecimento da esposa, ocorrido por volta das 18h30. Nas redes sociais, amigos de Campo Mourão lamentaram a perda.

“Perdemos hoje a professora Sônia Cardoso França, a voz que fez Campo Mourão ganhar um Teatro e que tanto encantou os mourãoenses. Meu abraço ao Emerson, seu esposo e familiares nesse momento de profunda dor. Campo Mourão perdeu um dos maiores talentos. Descanse em paz, Sônia”, escreveu o historiador Jair Elias, em seu Facebook.

Ex-secretária de Cultura em Campo Mourão, Edilaine Castro também se manifestou por meio do Facebook. “E mais uma estrela da história da Cultura Mourãoense foi morar com nosso Pai no Céu! … Como era emocionante trabalhar ouvindo os ensaios do Coral Canto e Cultura,… Juriti, Edelweiss, Cidade Cristalina, os grandes clássicos do repertório operístico, tanto ensinou, tanto fez, tanto cantou…. hoje sua voz majestosa, imponente, única,…. silenciou! Descanse em Paz minha Amiga!!! Sonia Marcia Cardoso França Descanse!!!!!”