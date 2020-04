Morre aos 93 anos, o professor Assabido Rhoden

Morreu nesta terça-feira, o pioneiro professor de Campo Mourão, Assabido Rhoden, aos 93 anos. Natural de Selbach, no Rio Grande do Sul, ele chegou a Campo Mourão em 1975, para dar aulas no curso de Estudos Sociais.

Na Academia Mourãoense de Letras, ocupou a cadeira de número 19. O velório será restrito a familiares na capela do Prever e o sepultamento acontece já no período da tarde, por conta da epidemia do coronavírus.

(informações e foto do Blog do Ilivaldo Duarte)

Nota de pesar da Associação Mourãoense de Folosofia

A AMF (Academia Mourãoense de Filosofia) lamenta profundamente o falecimento do presidente honra Prof. Assabido Rholden nesta terça-feira 14/04/2020. Nascido em Selbach/RS em 11 de dezembro de 1926 estudou no seminário dos Missionários da Sagrada Família. Formou-se em filosofia.

Durante três anos foi professor de teologia no Seminário Maior de São José, em Passo Fundo. Trabalhou no ministério sacerdotal. Pediu ao Papa Paulo VI a dispensa das funções, mas nunca deixou o espírito sacerdotal em todos os seus trabalhos.

Casou-se com Clautilde Khalaf e teve quatro filhos. Em Goioerê e Campo Mourão foi professor Estadual e Universitário na Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão (FECILCAM) e no Centro Integrado de Ensino Superior – CIES, durante 21 anos. Fez especialização em filosofia e história.

Na FECILCAM foi Vice-Diretor e Coordenador de três cursos de Pós-graduação em filosofia. Foi membro da AME – Associação Mourãoense dos Escritores e da AML – Academia Mourãoense de Letras e fundador da AMF – Academia Mourãoense de Filosofia, a primeira fundada no Estado do Paraná.

Traduziu documentos vindos do Vaticano. Foi escritor, tendo inúmeras obras publicadas além de artigos para jornais e revistas.

Neste momento de pesar, os membros da AMF (Academia Mourãoense de Filosofia) manifestam condolências aos familiares e amigos do Professor Assabido Rholden.

Matheus Mamede

Presidente da AMF