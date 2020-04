Leve Vida doa equipamentos a campanha para a Santa Casa

A indústria mourãoense Leve Vida fez nesta segunda-feira (13/4) a entrega de suportes de soro a campanha que busca doações de empresários, instituições e da sociedade em geral para o Hospital Santa Casa de Campo Mourão fazer frente à demanda por atendimento de pacientes com Covid-19. O material foi entregue a Associação Comercial e Industrial (Acicam) pelo sócio-proprietário da Leve Vida, Nelson José Bizoto (que é presidente do Sindicato Empresarial do Comércio – Sindicam).

A empresa doou 11 suportes móveis de soro, além de oito suportes de parede, que foram imediatamente enviados para o Hospital Santa Casa. Os equipamentos são fabricados pela empresa, que comercializa seus inúmeros produtos para todo o país. A empresa Leve Vida inicialmente fabricava exclusivamente barras de apoio e hoje também mantém linhas de equipamentos hospitalares e hoteleiros.

Os suportes de soro doado foram recebidos pelo presidente e vice-presidente da Acicam, Alcir Rodrigues da Silva e Ben-Hur Berbet, respectivamente.

CAMPANHA

A campanha “Solidariedade pela Vida” é liderada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Sindicato Rural e a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar).

Com a finalidade de facilitar as doações para a campanha foram abertas contas em quatro estabelecimentos bancários: Sicredi (banco 748 – agência 0726 – conta corrente 62.739-9), Sicoob (banco 756 – agência 4340 – conta corrente 162.167-0), Bradesco (banco 237 – agência 179-1 – conta corrente 14307-3) e Banco do Brasil (agência 8570-7 – conta corrente 198-8). As contas bancária, em nome da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (CNPJ 80.288.640/0001-88) são exclusivas para a campanha.

“A expectativa é de que mais empresários, entidades e cidadãos contribuam com doações para a campanha, a fim de suprir carências e necessidades do Hospital Santa Casa de Campo Mourão neste difícil momento. Que o exemplo da indústria Leve Vida seja seguido por outras pessoas”, conclama o presidente da Acicam, Alcir Rodrigues da Silva.