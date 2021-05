Moradores do Araucária fazem abaixo-assinado para impedir indígenas no bairro

Ao tomarem conhecimento de que a prefeitura destinou um “Terreno de Passagem” para indígenas nas imediações do jardim Araucária, moradores do bairro se mobilizaram contrários a decisão. Nesta sexta-feira, pessoas que residem nos jardins Araucária, Botânico I e II, Gutierrez, Casali, e Laura, em Campo Mourão, iniciaram um abaixo-assinado.

O objetivo é coletar o maior número de assinatura de moradores contrários com a presença dos indígenas no local, que fica próximo a sede do Imape, no Araucária.

Segundo representantes da Associação de Moradores do bairro, o documento será encaminhado aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Até esta manhã, mais de 170 pessoas já haviam assinado o documento.

Na petição online, os moradores declaram que são contrários a instalação do ‘Terreno de Passagem’ no bairro, alegando “os transtornos que os indígenas causaram em outro local da cidade. Durante os últimos anos acompanhamos diversas matérias vinculadas na imprensa, depoimento de moradores próximo ao local em que os indígenas estavam e sempre diziam a mesma coisa: eles causam transtornos no bairro. As condições de higiene são sempre precárias e isso atrapalha o andamento e a ordem do bairro”, diz o documento.

Para alguns moradores, a presença dos indígenas no bairro, vai desvalorizar os imóveis, alegando ainda saneamento insuficiente para atender os “novos moradores”. Em outro trecho da petição, os moradores reclamam que não foi feita nenhuma consulta ou estudo de impacto nos bairros.

Por fim, declaram que os moradores não são contra a tribo e os indígenas, “mas sim ao local a eles destinados, que inclusive trata-se de uma Área de Preservação e Proteção (APP), podendo vir a ser degrada depois de anos de cuidado.” Os moradores sugerem que a prefeitura procure um outro local que melhor atenda a necessidade do grupo indígena.